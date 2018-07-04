Зонд сделал подробные снимки загадочных белых пятен: невероятные фото

Космический аппарат Dawn сделал самые детальные снимки кратера Оккатор на карликовой планете Церера. Внимание ученых привлекли загадочные белые пятна, которые находятся в кратере.

Об этом сообщается на официальном сайте миссии.

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Одной из наиболее интересных загадок на Церере стали яркие белые пятна, замеченные еще на подлете к планете. Они находятся в центральной части 92-километрового кратера Оккатор. Впоследствии удалось получить снимки пятен с высоким разрешением и в профиль, а также установить изменчивость их блеска, что указывало на летучесть вещества.



Сдвиги по верхней кромке вала кратера Оккатор

6 июня аппарат Dawn вышел на свою новую рабочую эллиптическую орбиту, на которой он будет вести исследования аж до конца миссии, когда запасы гидразина на борту закончатся (по предварительным оценкам, это произойдет в сентябре). Орбита зонда позволяет сближаться с поверхностью карликовой планеты на расстояние до 35 километров и получать детальные снимки поверхности Цереры.



Участок северной части вала кратера Оккатор

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В частности, в период с 9 по 22 июня Dawn смог снять внутреннюю часть кратера Оккатор, в котором находятся группы пятен и участки его вала на расстоянии от 33 до 48 километров к поверхности. Сопоставление этих снимков с данными, полученными с помощью спектрометра VIR (Visible and Infrared Mapping Spectrometer) и гамма- и нейтронного детектора GRaND (Gamma Ray and Neutron Detector) позволяют узнать больше о происхождении крупнейших месторождений карбонатов вне земли, известных на сегодняшний день, а также о структуре и составе приповерхностного слоя в других областях Цереры.



Группы валунов около восточной части вала кратера Оккатор

Стоит отметить, что зонд Dawn был запущен в космос 27 сентября 2007 года. В 2011 году он достиг астероида Веста, где работал до августа 2012 года, после чего отправился к Церере, которую исследует с орбиты с марта 2015 года.

Что такое Церера? Это карликовая планета, расположенная в середине Солнечной системы. Ближайшая к Земле карликовая планета, иногда приближается к нашей планете на расстояние 263 миллионов километров. Наблюдения доказали, что она имеет шарообразную форму, в отличие от большинства малых тел, имеющих неправильную форму из-за низкой гравитации.

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