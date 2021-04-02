В зоне ООС умер солдат из Винницкой области
В зоне Операции объединенных сил скончался солдат Алексей Саенко. Его призвали на службу только в 2020 году, а затем он подписал контракт.
Источник:Винницкая ОГА
Саенко был родом из села Сподахи Винницкой области. Парень был молодым – 2000 года рождения. Он ушел в армию в июне 2020 года.
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Что известно о смерти солдата
Обстоятельства гибели пока уточняют. Парня похоронят в родном селе. Вероятно, похороны состоятся 3 апреля.
У солдата осталась сестра, брат-близнец и отец с матерью.
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