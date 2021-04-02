В зоне Операции объединенных сил скончался солдат Алексей Саенко. Его призвали на службу только в 2020 году, а затем он подписал контракт.

Саенко был родом из села Сподахи Винницкой области. Парень был молодым – 2000 года рождения. Он ушел в армию в июне 2020 года. Читайте также На Донбассе оккупанты ранили украинского военного Что известно о смерти солдата Обстоятельства гибели пока уточняют. Парня похоронят в родном селе. Вероятно, похороны состоятся 3 апреля. У солдата осталась сестра, брат-близнец и отец с матерью. Война на Донбассе: какая ситуация сейчас На передовой 29 марта произошло обострение возле Шумов. Оккупанты убили 4 украинских военных и еще 2 ранили.

За сутки 1 апреля пророссийские боевики аж 13 раз обстреляли украинские позиции и ранили двух наших бойцов.

Утром 2 апреля российские наемники также ранили одного защитника Украины.

Впоследствии главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак предупредил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной: в Воронежской, Брянской и Ростовской области. Кроме того, вооружение и технику везут в оккупированный Крым. Мол, для военных учений.

Украинская разведка отметила, что агрессор планирует провокации на Донбассе и может пытаться продвинуться вглубь Украины.

Российские группировки у границы с Украиной / Инфографика 24 канала

