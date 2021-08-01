В зоне ООС умер нацгвардеец

Трагический инцидент произошел в субботу, 31 июля. Об этом сообщает издание "Первый Городской", ссылаясь на собственные источники.

Читайте также В ООС скоропостижно скончался старший лейтенант патрульной полиции

В зоне проведения ООС умер боец из воинской части 3011 Национальной гвардии Украины, базирующейся в Кривом Роге,

– отметили журналисты.

Относительно гибели военнослужащего сейчас начали следствие, ведь есть причина полагать, что он мог покончить жизнь самоубийством.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Сколько военных погибло на Донбассе

С начала 2021 года в зоне ООС погибли по меньшей мере 50 наших защитников.

В течение 2020 года на Донбассе жизнь за Украину отдали 75 военнослужащих.

Всего за время российско-украинской войны, с 2014 года, умерли 14 тысяч человек.

К теме На Донбассе из-за проблем с сердцем умер военный из Винницкой области