В зоне ООС умер нацгвардеец из Кривого Рога

1 августа 2021 , 15:23
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Источник:

"Первый Городской"

В зоне операции Объединенных сил скончался военнослужащий Криворожской бригады Нацгвардии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагического происшествия.

В зоне ООС умер нацгвардеец

Трагический инцидент произошел в субботу, 31 июля. Об этом сообщает издание "Первый Городской", ссылаясь на собственные источники.

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В зоне проведения ООС умер боец из воинской части 3011 Национальной гвардии Украины, базирующейся в Кривом Роге,
 –  отметили журналисты.

Относительно гибели военнослужащего сейчас начали следствие, ведь есть причина полагать, что он мог покончить жизнь самоубийством.

  • Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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Автор: Олег Васьків