Женщина гуляла зоопарком в Одессе и увидела, как косуля рожает детеныша. А потом почему-то решила, что мама бьет малышка, и полезла в вольер его спасать. В результате этих действий детеныш погиб.

Об инциденте, который произошел в зоопарке Одессы рассказал директор заведения Игорь Беляков, пишет " Думская ".

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По его словам, женщина – посетительница зоопарка – стала свидетелем родов косули. Наблюдая за процессом, она увидела, как мать толкает младенца.

Почему-то женщина решила, что это мать бьет детеныша и того надо спасать. Поэтому ворвалась в вольер и забрала только что родившегося животное.

Новорожденного в конце концов посетительница отнесла к охранникам зоопарка, но было уже слишком поздно:

Малыш не получил необходимого сразу после рождения молозива (оно запускает пищеварительную систему) и умер.

Беляков пояснил, что когда косуля толкает новорожденного – "это нормально в природе". Ведь теленок должен сразу идти за матерью прочь от возможных хищников.

Хуже всего, что назад косуля детеныш не приняла. Спасти его не смогли.

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Беляков также пожаловался, что люди, бывает, критикуют работу зоопарка, просто не понимая особенностей поведения животных. К примеру, слониха Венди якобы "изнывает от жажды и осыпает себя пылью".