Зоозащитники обеспокоены выходом нового сериала канала HBO

Представители организации по защите животных PETA обратились с открытым письмом к телеканалу HBO, который занимается производством сериала "Мир Дикого Запада", с просьбой не снимать в ленте настоящих слонов.

По мнению зоозащитников, слонов вполне можно заменить компьютерной графикой, поэтому использование диких животных в съемках они считают неуместным. В частности, защитники также утверждают, что бывшие владельцы слона по имени Тай, которого можно было увидеть во второй серии нового сезона "Мир Дикого Запада", жестоко били животное во время дрессировок.

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На сегодняшний день существует реалистичная и безопасная технология CGI, поэтому всех диких животных в сериалах HBO следует изображать с помощью компьютерной графики,

– говорится в письме активистов PETA.



Кадр из сериала "Мир Дикого Запада"

В HBO уже прокомментировали эту ситуацию и отметили, что при производстве сериала "Мир Дикого Запада" ни один слон не пострадал.



"Мы заботимся о безопасности всех животных, которые снимаются в наших проектах. Во время съемок сцен с участием животных на площадке всегда находятся квалифицированные представители организации American Humane, которые следят за тем, чтобы с животными хорошо обращались", – отметил представитель канала.

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Стоит знать, что американский канал HBO в сериале "Мир Дикого Запада" рассказывает о биороботах из жестокого парка развлечений, которые начинают осознавать себя людьми. Второй сезон сериала "Мир Дикого Запада" вышел на канале НВО 22 апреля 2018.