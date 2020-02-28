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      Зоозащитники выкупили енота, которого кормили собачьим кормом

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      Львовские зоозащитники за деньги неравнодушных людей выкупили енота, который жил в плохих условиях. Животное уже отправили на карантин, оно проходит психическую и физическую адаптацию.

      Предыдущий владелец енота кормил его собачьим кормом и не заботился вообще о здоровье животного, сообщает активист Орест Залипский.

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      19 февраля зоозащитники начали собирать деньги на выкуп животного. Об ужасном состоянии енота активистам рассказали знакомые его владельца. Хозяева отказывались в дальнейшем ухаживать за животным и предлагали отдать его за 5 тысяч 500 гривен.

      По словам активиста Залипского, у енота диагностировали авитаминоз из-за плохого питания. Он отметил, что животное очень испугано и не знает, что такое виноград и другие фрукты, потому что его кормили собачьим и кошачьим кормом низкой линии качества.

      Єнот врятований
      Спасенный енот / Фото: Facebook

      Сейчас енот находится на карантине, где проходит психическую и физическую адаптацию вместе с другими животными.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Львова
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