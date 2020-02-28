Зоозащитники выкупили енота, которого кормили собачьим кормом

Львовские зоозащитники за деньги неравнодушных людей выкупили енота, который жил в плохих условиях. Животное уже отправили на карантин, оно проходит психическую и физическую адаптацию.

Предыдущий владелец енота кормил его собачьим кормом и не заботился вообще о здоровье животного, сообщает активист Орест Залипский.

Читайте также: На Днепропетровщине собака помогла найти пропавшего мальчика: милые фото

19 февраля зоозащитники начали собирать деньги на выкуп животного. Об ужасном состоянии енота активистам рассказали знакомые его владельца. Хозяева отказывались в дальнейшем ухаживать за животным и предлагали отдать его за 5 тысяч 500 гривен.

По словам активиста Залипского, у енота диагностировали авитаминоз из-за плохого питания. Он отметил, что животное очень испугано и не знает, что такое виноград и другие фрукты, потому что его кормили собачьим и кошачьим кормом низкой линии качества.



Спасенный енот / Фото: Facebook

Сейчас енот находится на карантине, где проходит психическую и физическую адаптацию вместе с другими животными.