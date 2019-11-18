Зовнішня політика Трампа: всі дороги ведуть до Путіна, – Der Standard

Між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним виникла дивна симпатія.

"Здається, користь з витівок Дональда Трампа найчастіше має одна людина: російський президент Володимир Путін", – вважає журналістка австрійського видання Der Standard Анна Джулія Фінк.

Зверніть увагу: Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita

"Всі дороги ведуть до Путіна",

– звинуватила президента США спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі під час дискусії про наслідки виведення американських військ з Сирії.

"Не потрібно бути противником президента, щоб констатувати: багато рішень Трампа дійсно виявляються вкрай вигідними для Путіна. В ініційованому Трампом ослабленні трансатлантичних відносин Путін здавна зацікавлений так само, як і у виході США з міжнародних угод та інститутів або у вмотивованих націоналізмом і протекціонізмом спробах послабити ЄС, як, наприклад, недавня ініціатива Трампа на підтримку Brexit. На особистісному рівні Трамп захоплюється російським президентом, про якого він неодноразово доброзичливо висловлювався", – коментує видання.

"Та й у Путіна для людини в Білому домі знаходяться лише добрі слова ("видатний", "талановитий, поза сумнівом"). В аналізі для авторитетного російського дискусійного клубу "Валдай" політолог Андрій Циганков називає основою цієї російсько-американської чоловічої дружби "психологічну сумісність" керівників обох держав: обидва – аналогічно авторитарні лідери. Тільки російська зовнішня політика визначається Кремлем, водночас політична система США встановлює для президента певні кордони. Ці правила діяли, принаймні, в перші два роки його президентства", – йдеться в статті.

При цьому спроби створити кращу базу для відносин з Росією робив ще попередник Трампа – Барак Обама. "Однак його уряд зазнав у цьому невдачу так само, як і нинішній. Те, що відносини між двома колишніми заклятими ворогами за Трампа переживають ще складнішу фазу, ніж при Обамі, міністри закордонних справ обох країн констатували вже неодноразово: вони перебувають у "найнижчій точці", відзначав як росіянин Сергій Лавров, так і його опонент на той час Рекс Тіллерсон. Останній втратив свою посаду наступного дня після того, як назвав Росію "безвідповідальною силою, що несе нестабільність світу", а замах на життя колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля "дійсно кричущим актом" з боку Москви".



Сергій Лавров (п) та Рекс Тіллерсон (л) / Фото Getty Images

"Протягом року американський президент все більше прислухається до власної інтуїції, а не до радників. У результаті особисті погляди Трампа все більше проникають у зовнішню політику США – і найбільшу користь від цього у результаті має Росія", – пише Фінк.

"У середині жовтня президент, всупереч думці всієї Республіканської партії, оголосив про виведення своїх військ із Сирії, чим зробив Путіну подвійний подарунок: він остаточно забезпечив для Росії, союзника Сирії, місце великої держави на Близькому Сході та обдурив курдів, які до цього були союзниками США в Сирії, а також НАТО, військового супротивника Москви ".

Оточення Трампа, продовжує видання, просуває давно спростовану теорію змови про те, що перед виборами 2016 року сервери електронної пошти демократів атакували хакери не з Росії, а з України.

"Те, що військова допомога США Україні раптово стала предметом дебатів, пов'язане з пропутінськими радниками, чий вплив у Білому домі зріс після різних кадрових перестановок. Так, початкова симпатія Трампа до Володимира Зеленського раптово за кілька днів змінилася на неприязнь. За повідомленнями ЗМІ, причиною зміни його поглядів став тиск, який чинив на Трампа в деяких телефонних розмовах особисто Путін".



Абу Бакра аль-Багдаді / Фото AFP

"Про вбивство глави терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді Трамп, всупереч звичаю, не проінформував заздалегідь демократів та найбільш значущих республіканців. Проте повідомив про це Путіну. Саме Путіну Трамп потім подякував насамперед", – пише Der Standard.

Цікаво знати: США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera