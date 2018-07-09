Зозуля официально продлил контракт с "Альбасете"

Экс-нападающий "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля продлил контракт со своим нынешним клубом "Альбасете".

Новое соглашение рассчитано на один сезон, другие детали не разглашаются, сообщает пресс-служба клуба.

"Зозуля – очень важный игрок для нас, не только потому, что он вносит в наш футбол, но и за связь с болельщиками", – заявил спортивный директор "Альбасете" Мауро Перес.

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Ранее сам Роман Зозуля заявлял, что всем доволен в своей нынешней команде и хочет остаться на следующий сезон.

В прошлом сезоне форвард в 30 матчах Сегунды забил 9 голов и стал лучшим бомбардиром команды.

"Альбасете" занял семнадцатое место в розыгрыше Сегунды сезона 2017/18 и сохранил прописку во втором по рангу испанском дивизионе.