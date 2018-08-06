Зозуля получил новый игровой номер в "Альбасете"

Украинский футболист "Альбасете" Роман Зозуля в сезоне 2018/2019 будет выступать под номером 10.

Об этом сообщает официальная страница "Альбасете" в Twitter.

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¡Buenos días!



Vamos averiguando ? cosas de dentro del vestuario del Alba que queremos ir compartiendo con vosotros esta mañana...



¿Queréis saber qué camiseta se va a poner Zozulia esta temporada?



Aquí la tenéis 1️⃣0️⃣ ️ #PonteLaCamiseta pic.twitter.com/Mh2DlH5mYp — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 6 серпня 2018 р.

Ранее Зозуля играл за испанский клуб под 25-м номером. Также недавно Зозуля продлил контракт с клубом до 2019 года.

Напомним, в "Альбасете" Зозуля перешел в сентябре прошлого года из "Бетиса". За короткое время украинец стал одним из любимцев болельщиков "Альбы". Форвард провел 30 поединков, в которых забил 9 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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