Зозуля получил новый игровой номер в "Альбасете"
Украинский футболист "Альбасете" Роман Зозуля в сезоне 2018/2019 будет выступать под номером 10.
Об этом сообщает официальная страница "Альбасете" в Twitter.
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Ранее Зозуля играл за испанский клуб под 25-м номером. Также недавно Зозуля продлил контракт с клубом до 2019 года.
Напомним, в "Альбасете" Зозуля перешел в сентябре прошлого года из "Бетиса". За короткое время украинец стал одним из любимцев болельщиков "Альбы". Форвард провел 30 поединков, в которых забил 9 мячей и отдал 2 голевые передачи.
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Источник: 24 Канал
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