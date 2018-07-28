Зрада чи перемога: який курс взяли українці?

Природа дала кожному живому організму замість календарів та годинників життєві цикли у проміжку від народження до логічного завершення. Кожен період — трансформація.

Тут повезло метеликам, адже їхні періоди життя настільки відрізняються один від одного, що календарі абсолютно зайві: забула гусінь обвести червоним важливу дату? Не біда! Кокон нагадає. Та й перший політ точно запам'ятається без нагадувалок на смартфоні.

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У нас, людей, все змазаніше, проте дещо статичне є: садочок, школа, інститут. Як і метелики, ми знаємо, які ми у ці періоди: у садочку діти, у школі учні, в інституті... В інституті уже кожен сам обирає, ким бути, але мета у вигляді диплома одна на всіх.

В Україні є природа, тварини, люди. І свій життєвий цикл. Нашій державі скоро виповниться 27 років, проте шаблонів розвитку країн багато, і ми поки не можемо спрогнозувати наш наступний етап. Взимку 2013-го ми закінчили... Школу чи інститут? Складно сказати, але точно закінчили. Ми ще не працюємо на керівних посадах у великих конторах, але вже не живемо з "батьками" чи то "старшими братами".

Але ми дуже молоді. І нашу молодість яскраво видно по виру емоцій — ми якщо любимо, то з першого погляду і хочемо думати, що назавжди. Якщо ненавидимо, то ладні вбити. У нас то зрада, то перемога, і щоразу емоцій по вінця.

Нещодавно Центр удосконалення української журналістики Київської школи економіки провів дослідження тональності новин у Фейсбуці і реакції читачів на них. Перед тим, як побачити результати, я була впевнена, що пости "зради" найбільше резонують, бо так здається, якщо погортати стрічку новин. І це б означало, що ми на життєвому етапі бабусь на лавочках: те нам не так, це нам не те. Прокинулись, побурчали, кулаками пригрозили — от і плідний день пройшов.

Але я помилилась: 45% популярних новинних постів із досліджених 268 під "переможним" грифом і тільки 16% під "зрадним". Інші популярні пости не вирізнялися емоційною реакцією на них, тому дослідники назвали їх нейтральними.

Перемога?

Не хочу бути бабусею з лавки, але такі результати не обов'язково свідчать про наш оптимізм. Але хочеться вірити, що наша молодість справжня і у нас вистачить сил зробити успішними і себе на високих посадах у великих конторах, і нашу Україну з високим статусом у великому світі.

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