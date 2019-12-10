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      "Зрады" там нет: НБУ комиксом пояснил укрепление гривны

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      Нацбанк: "Плавающий" курс гривны сейчас единственный правильный вариант для Украины / epravda.com.ua

      В Национальном банке объяснили, что "плавающий" курс гривны сейчас является единственным правильным вариантом для украинской экономики. Мол, фиксированный курс обходится в десятки миллиардов долларов, что не по карману государству.

      Фиксирование курса предусматривало валютный режим, существовавший до 2015 года. Он создавал иллюзию стабильности, но очень дорого обходился государственным резервам, подчеркнули в НБУ.

      К слову: Рекордно низкий курс доллара: подводные камни для украинцев

      Украинцы привыкли постоянно смотреть на таблички на улицах с обменным курсом гривни. В то же время и в случае ослабления, и в случае укрепления гривны есть те, кто считает это "зрадой", а действия НБУ, которые не препятствуют этому – непонятными и даже вредными,
      – пишет Нацбанк.

      Режим "плавающего" курса означает, что стоимость национальной валюты является такой же, как и состояние экономики:

      • гривна растет, когда растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция является низкой и стабильной;
      • гривна падает, когда цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за границу, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко растет, население не доверяет гривне, покупая валюту;

      Почему Украине не по карману фиксированный курс?
      Украина является страной с "малой открытой экономикой", где внешняя торговля составляет значительную долю ВВП. Страна значительно зависит от условий на внешних рынках, на которые сама мало может повлиять.

      Следовательно, если в нынешней ситуации Нацбанк будет пытаться удержать гривну на уровне 26-27 гривен за доллар, то это отпугнет бизнес и население. Они начнут активнее покупать валюту, что еще больше обвалит гривну и приведет к инфляции.


      Комикс о валютной "зраде" от Нацбанка

       

      Нормандский саммит: Аваков рассказал, как Зеленский сорвался на Лаврова
      10 декабря
      1910
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Инфляция НБУ Курсы валют
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