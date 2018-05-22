ZTE может вернуться на рынок: лидеры США и Китая договорились об отмене санкций

США и Китай договорились об отмене санкций в отношении китайской корпорации ZTE, которые касаются поставок комплектующих к смартфонам из Соединенных штатов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Решение американского правительства привело к тому, что ZTE объявила о прекращении деятельности корпорации, поэтому многие американцы, которые работали в Китае остались без работы.

После переговоров глав государств Дональд Трамп призвал ZTE вернуться в бизнес. На прошлой неделе в ходе переговоров в Вашингтоне министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Китая Лю Хэ достигли устной договоренности о ZTE. В обмен на отмену американских санкций против китайского телеком-гиганта Пекин согласился увеличить объем экспорта сельскохозяйственных продуктов из США.



Другой источник утверждает, что Китай также может отменить таможенные сборы на американскую агропродукцию, введенные в ответ на пошлины США на китайскую сталь.

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В настоящее время стороны оформят сделку по ZTE до или во время рабочего визита министра торговли США Уилбера Росса в Пекин на следующей неделе. А администрация Белого дома в свою очередь подчеркнула, что китайский телеком-гигант не избежит "сурового" наказания, которое предусматривает принудительные изменения в топ-менеджменте и правлении компании.