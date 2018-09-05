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ZTE представила безрамочный смартфон Nubia Z18: характеристики, цена

28 Читати новину українською
Nubia Z18: обзор, характеристики, цена
Nubia Z18: обзор, характеристики, цена / Фото из открытых источников

Сегодня, 5 сентября, на конференции в Пекине компания Nubia представила флагманский спартфон под названием Z18. Новинка получила две конфигурации топового железа, безрамочный дисплей без "моноброви" и улучшенные возможности беспроводной связи.

Об этом сообщает Gizchina.

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Основные характеристики Nubia Z18

Генеральный менеджер по продуктам Nubia Ни Феи во время своего выступления рассказал о характеристиках устройства. Новинка получила 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + (2160 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, что занимает 91,8% передней панели. В верхней части расположена круглая выемка под селф-камеру.

Nubia Z18
Nubia Z18 получил безрамочный 6-дюймовый дисплей

Основная камера смартфона с поддержкой функций искусственного интеллекта состоит из двух сенсоров на 16 и 24 Мп. Также она снабжена оптической стабилизацией и имеет диафрагму f/1,6. Разрешение фронтального модуля – 8 Мп.

Nubia Z18
Nubia Z18 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 845

"Сердцем" устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Базовая версия смартфона оснащена 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, тогда как в улучшенной комплектации установлено 8 ГБ оперативной памяти и она имеет внутреннее хранилище на 128 ГБ. Отметим, что слота для карт памяти аппарат не получил.

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Смартфон оснащен разъемом USB Type-C, дактилоскопическим сканером, расположенным на задней панели, динамиками с поддержкой DTS и батареей на 3450 миллиампер часов с функцией быстрой зарядки по технологии NeoCharge 2,5. Работает аппарат под управлением Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Nubia UI 6.0. Стоит отметить наличие у аппарата четырех MIMO-антенн, позволяющие "разогнать" скорость передачи по Wi-Fi до 640 Мбит/с.

Nubia Z18
Продажи Nubia Z18 стартют 11 сентября

Дата релиза и цена Nubia Z18

Версия смартфона с 6 ГБ оперетивнои памяти поступит в продажу по цене 410 долларов (около 10850 гривен), улучшенный вариант обойдется в 480 долларов (около 12 700 гривен). Релиз Nubia Z18 в Китае намечен на 11 сентября 2018 года.

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Теги: Техно Смартфоны Китай Цены Обзоры
Источник: 24 Канал
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