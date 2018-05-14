Безрамочный смартфон Nubia Z18 от компании ZTE: обзор, характеристики, цена

Недавно появилась информация, что компания ZTE прекращает свое существование из-за того, что США запретили американским компаниям продавать программное обеспечение и комплектующие китайской ZTE, однако эти запреты не коснутся дочерней компании ZTE-Nubia. Более того, компания планирует в ближайшее время выпустить абсолютно безрамочный смартфон Nubia Z18.

Дизайн и камера Nubia Z18

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Смартфон получит 5,99-дюймовый экран, который изготовлен с использованием технологии One Glass Solution, которая уменьшает толщину стекла. Разные источники сообщают разную разрешающую способность дисплея. В частности, сообщается, что новинка получит Full HD экран с разрешением 2160 х 1080 точек, другие же убеждают, что Nubia Z18 сможет различить 2880 х 1440 точек. Также производитель защитит дисплей с помощью защитного стекла Gorilla glass.



Фото Nubia Z18 из базы данных TENAA

Nubia Z18 действительно получит безрамочный дисплей с очень узкими боковыми рамками, что уже стало стандартом для флагманов Nubia. Но здесь еще свели к минимуму верхнюю рамку, и в верхней части экрана есть вырез под фронтальную камеру. Размеры отступа в нижней части корпуса также небольшие. Все это по замыслу создателей должно позволить максимально задействовать площадь лицевой поверхности для вывода картинки. К слову своим фасадом Nubia Z18 сильно напоминает детище Энди Рубина и его стартапа – Essential Phone. Как впрочем, можно сравнить новинку и с Sharp Aquos S2.



Nubia Z18 получит двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев

Новинку оборудуют двойной основной камерой на 24 мегапикселя и двойной светодиодной вспышкой. Nubia Z18 получит также фронтальную камеру на 8 или 13 мегапикселей (разные источники сообщают разные данные). Сразу под основной камерой производитель решил разместить сканер отпечатков пальцев.

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Корпус Nubia Z18 будет изготовлен из металла и пока известно лишь о том, что одним из цветов, в которых будет продаваться новинка, будет черный. Стоит также отметить, что Nubia Z18 не получит защиты от пыли и влаги по стандарту IP68.

Размеры Nubia Z18: высота – 148,58 миллиметра, ширина – 72,54 миллиметра, толщина – 8,55 миллиметра, а вес новинки составит 172 грамма.

Характеристики и производительность Nubia Z18

В смартфон встроят 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2,6 Ггц, который будет работать в паре с графическим ускорителем Adreno 630. Nubia Z18 будет доступен в двух вариантах: с 6 Гбайтами оперативной памяти и 64 Гбайтами встроенной, с 8 Гбайтами "оперативки" и 128 Гбайтами встроенной флеш-памяти. Также есть возможность расширить внутреннее хранилище до 256 Гбайт с помощью MicroSD-карт. Стоит отметить, что в бенчмарке Antutu Nubia Z18 набрал 197411 попугайчиков, такой результат несколько ниже, чем у предшественника Nubia Z17, но достаточно хороший. Например, флагманский Huawei P20 Pro в бенчмарке набрал 211123 попугайчики.



В Nubia Z18 свели к минимуму боковые, верхние и нижние рамки

Стоит отметить, что Nubia Z18 имеет несъемную батарею емкостью 3900 миллиампер часов, в обычном режиме работы может обеспечить дееспособность смартфона от 2 до 3 дней, а во время постоянного использования до 7 часов. Также смартфон будет иметь функцию быстрой зарядки по технологии Qi.



Живые фото Nubia Z18

Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 8.0 (Oreo).

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Цена и дата релиза Nubia Z18

Ранее сообщалось, что новинку должны представить до конца мая этого года, однако впоследствии дату презентации перенесли на июнь. Пока неизвестно по какой цене Nubia Z18 выйдет на рынки.