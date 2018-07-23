Зубная паста может спровоцировать диабет: объяснения ученых

Вещества, которые содержатся в зубной пасте и косметике, могут вызвать сахарный диабет второго типа.

Об этом сообщили специалисты из Техасского университета в США, передает "Страна здоровья".

А все из-за диоксида титана E171, который содержится в средствах для чистки зубов. Именно это химическое вещество придает различным веществам белоснежный цвет.

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В середине прошлого века E171 заменил вредные красители на основе свинца, а в 1970-х производство этого вещества стало массовым.

Но, как зафиксировали ученые, именно с тех пор резко возросло количество заболеваний диабетом второго типа. Они провели исследования, во время которых выяснили, что диоксид титана может быть одной из причин возникновения распространенного заболевания.

К слову, гастроэнтерологи из Франции и Люксембурга уже предупреждали про опасный компонент, который содержится в большинстве зубных паст и жвачек – краситель E171 (диоксида титана). Тогда они обнаружили, что этот компонент может провоцировать развитие рака.

Что такое сахарный диабет?

Это заболевание, которое возникает из-за нарушения обмена веществ, при котором возникают проблемы с усвоением сахара на клеточном уровне. При втором типе организм вырабатывает инсулин, но он не воспринимается организмом.

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