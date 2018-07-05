Зубная щетка с бумаги: украинский эко-стартап покорил Европу и Америку

Украинский эко-стартап стал одним из лучших в мире. Трое украинцев презентовали и запускают массовое производство одноразовых зубных щеток из бумаги.

Идея возникла несколько лет назад, но воплотили ее только в этом году. Работали долго, потому что ни у кого из команды не было профильных знаний, только желание улучшить экологию.

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Щетина изготовлена ​​из нейлоновых нитей, основа из переработанной бумаги, а покрытие – из кукурузного крахмала. Щетка из этих материалов не гнется, не имеет никакого привкуса. И, главное, быстро разлагается и не вредит природе. Стартап сначала стал лучшим экологическим проектом прошлого года в Украине, а на прошлой неделе вошел в пятерку эко-идей мира на международном конкурсе в Германии.

Щетина изготовлена ​​из нейлоновых нитей, основа из переработанной бумаги

Щетка является вторым по величине источником пластикового загрязнения, ведь за год выбрасывается около шести тонн пластика. А по мировым подсчетам, в США выбрасывается один миллиард зубных щеток в год,

– рассказала исполнительный директор Effa Дария Василенко.

Стартап так понравился американцам, что команда на четыре месяца едет на бизнес-обучение в Нью-Йорк. Подсчитали, что одна щетка будет стоить три гривны. О массовом производстве договорились в Китае, ведь уже готовятся подписывать договор с крупной корпорацией, которая поставляет одноразовые щетки в сорок стран мира.

Презентация зубной щетки с бумаги

На украинском конкурсе стартапов, в прошлом году выиграла зубная щетка Effa, в финале было 12 разработок. В частности, система для эффективного подогрева воды от солнца, ферма для выращивания овощей на крыше, прибор для повторного использования воды. Тренд на экологические проекты еще только набирает популярность.