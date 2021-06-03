Трагедія трапилася 26 травня, а вагітна жінка померла за кілка днів. Журналісти змогли поспілкуватися з родичами затриманого 3 червня.

Цей випадок У Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив вагітну дівчину

Яка була причина сварки

Трагедія трапилася через ревнощі. Пара почала сваритися через те, що жінка взяла телефон співмешканця. Вона хотіла прочитати його листування в соцмережах.

Саме це розізлило парубка та він облив свою цивільну дружину легкозаймистою рідиною. Потім підпалив і попросив сусідку викликати швидку.

Що відомо про сім'ю хлопця

Журналісти відшукали бабусю, хлопця. Вона розповіла, що їх сім'я переїхала до Кривого Рогу з окупованого Донецька у 2017 році.

Тоді хлопцю було тільки 12 років. Через 3 роки парубок закохався в цю жінку. Попри те, що вони не одружувались, бабуся підозрюваного називає пару подружжям. За словами жінки, їх родина була категорично проти їхнього союзу.

Вона гуляща жінка, мати двох дітей, а він – неповнолітній. До цього нікуди не ходив, навіть не курив! Вона ж його "поставила" на наркотики,

– розповіла бабуся хлопця журналістам.

Також вона зазначила, що зверталася до поліції, щоб забрати підлітка додому. Однак це було безрезультатно.

Підтвердження цьому в поліції Кривого Рогу поки не надали. Однак повідомили, що до правоохоронців у жовтні 2020 року звертався ром, який назвався дядьком підлітка. Він казав, що 21-річна мати двох дітей звабила його неповнолітнього племінника й нікуди не випускає. Однак цю справу через два дні "списали".

Що було після цього

Коли сім'я здалася, пара почала жити разом із ними. Однак за словами бабусі хлопця, його партнерка не звикла жити в родині та хотіла існувати за своїми законами.

Одного разу жінка побачила, як її онук вийшов із ванної з білими губами. Вона припускає, що це були наркотики, оскільки він "почав зриватися, як собака з ланцюга".

Потім пара переїхала жити у квартиру матері померлої, яка зараз у Москві. Тоді хлопець практично не з'являвся в рідних.

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Що зараз із дітьми жінки

Після смерті вагітної, без матері залишилися 2 дітей – однорічна і трохи більш ніж 5-річна. Як розповіли в поліції Кривого Рогу, старша дитина живе зі своїм батьком за межами Дніпропетровської області. Зараз із ним намагається зв'язатися ювенальна превенція.

А молодшу дитину, яка жила з матір'ю, після трагедії відвезли в дитячу лікарню. Поки служба у справах дітей працює над поміщенням молодшої дитини в будинок маляти. Хто батько 1-річної дитини – невідомо.

Коротко про підпал вагітної в Кривому Розі