Изнасилованная дважды, – адвокат о новых деталях убийства Мирославы Третьяк под Харьковом

Адвокат семьи погибшей рассказал, что Мирославу Третьяк перед смертью изнасиловали дважды. Материалы уголовно производства подтверждают этот факт.

Адвокат Артем Донец также добавил, что семья Мирославы в тяжелом психологическом состоянии. Новые детали он рассказал 20 октября.

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Девочку изнасиловали дважды

Адвокат семьи погибшей девочки Артем Донец подтвердил факт изнасилования ребенка. Более того, он рассказал, что это сделали дважды. Материалы дела доказали этот факт.

Донец отмечает, что 13-летнего подозреваемого не могут привлечь к уголовной ответственности в силу возраста.

Также адвокат добавляет, что от мальчика страдали многие жители Старого Салтова. На него в полицию подавали не одно заявление, но правоохранители не расследовали это.

Родители Мирославы страдают

Артем Донец говорит, что семья 6-летней девочки ужасно себя чувствует. Их ребенка зверски убили.

Вся семья – и мать, и отец, и старшая сестра находятся в глубочайшем психологическом кризисе. Они – не просто надломленные. Они – сломаны.

Следствие по делу длится до сих пор.

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