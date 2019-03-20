Звание Героя Украины получил военный, который помог взять под контроль Саур-Могилу

Звание Героя Украины получил Иван Винник – командир механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ. Такое звание военному решил предоставить Президент Украины Петр Порошенко.

27 июля 2014 года батальонной тактической группе, в состав которой входила танковая рота тогда еще капитана Винника, поставили задачу взять под контроль стратегическую высоту – гору Саур-Могила на оккупированном Донбассе. Именно Винник обеспечил прорыв основных сил. Благодаря профессиональным действиям военнослужащего, ВСУ одержали первую крупную победу над врагом.

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10 августа 2014 года во время массового обстрела боевиками тяжелой артиллерии в селе Степановка (Донецкая область) капитан Винник решил вывести подразделение из-под огневого обстрела, который не прекращался, пока танки не исчезли из поля зрения.