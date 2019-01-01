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      Звери в погонах: суд отпустил полицейских, которые шантажировали и били людей в метро Харькова

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      Избиение в метро Харькова
      Избиение в метро Харькова / Screenshot

      Два месяца назад в Харькове произошла ужасная история. Прокуратура и Департамент внутренней безопасности полиции задержали шестерых полицейских, которые занимались пытками и вымогательством взяток на одной из станций харьковского метро.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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      Он напомнил, что тогда прокуроры обнародовали видео с камеры наблюдения, на котором видно, как полицейские бьют и издеваются над гражданами, требуют взятки и угрожают штрафами.

      Видео избиения полицейскими в харьковском метро

      По словам журналиста, в октябре эту банду оборотней задержали, а прокуроры заявили, что этим копам светит до десяти лет тюрьмы. Суд решил всех их арестовать и отправить в СИЗО на период следствия. Четырех из шести полицейских сразу уволили из органов.

      Но прошло каких-то два месяца, страсти вокруг этой истории улеглись и арестованные оборотни вышли на волю. Суд отпустил их под залог в 140 тысяч гривен с каждого, который и был внесен неизвестными благодетелями. Более того, один из полицейских даже подал иск о незаконности своего увольнения за эту историю и хочет восстановиться в должности. А также, как всегда бывает в таких случаях, еще и требует выплатить ему зарплату за время увольнения,
      – отметил Гнап.

      Однако журналист почти не сомневается в том, что экс-полицейскому это удастся, и что "обновленный переатестированный суд станет на его сторону". "А значит, не стоит удивляться, что такие случаи будут продолжаться", – добавил Гнап.

      Видео полного видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 31 декабря 2018

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Видеоблоги Судьи Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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