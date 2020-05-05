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      Зверски поиздевались мужчины: в селе рассказали, кто мог убить ребенка под Харьковом

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      Убийство ребенка под Харьковом: кто убил ребенка, детали
      Ребенка жестоко убили 30 апреля / gx.net.ua

      Женщину, которую подозревают в убийстве девушки в Харькове, суд поместил под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Однако знакомые семьи уверяют, что ребенка убила не она.

      Близкая знакомая семьи Лариса Семенихина рассказала изданию "Город Х", что отрезать голову 13-летней девочке мог ее муж-родственник.

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      По словам женщины, семья девочки не слишком благополучная.

      Там мужчины агрессивные в родне: пьют, наркотики употребляют, а женщины – жертвы. Причем не одно поколение,
      – добавила госпожа Семенихина.

      Она рассказала, что родители подозреваемой Татьяны умерли давно, но брат имеет право на часть дома, поэтому и живет там. Более того, он часто устраивает гулянки.

      По словам Ларисы, подозреваемая в убийстве ребенка одна в семье работала, а мужчины ее использовали.

      Брат срывал замки, третировал сестру и племянницу. Таня же просила помощи у полиции! Постоянно обращалась, но кому они нужны,
      – сказала женщина.

      Госпожа Семенихина рассказала, что двоюродный брат Татьяны в 2004 году под воздействием наркотиков убил отца и бабушку. Человек 15 лет провел в тюрьме и в прошлом году его выпустили.

      А он, может, жил или гостил у брата и сестры. Те, кто знает эту семью и их родню, склонны думать, что мать, как и девочка, – жертвы мужчин алкоголиков-наркоманов, которые живут там все кучей. Я думаю, над Таней и дочкой зверски поиздевались свои же мужчины,
      – сказала Лариса.

      Кроме того, Семенихина заверила, что соседи не говорят всей правды на камеру через сильный страх. "Их тоже могут найти с отрезанной головой", - пояснила женщина.

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      Жестокое убийство ребенка под Харьковом: что известно

      • 30 апреля в Харькове обнаженная женщина шла по улице. В одной руке держала пакет с отрезанной головой ребенка, в другой – нож. Ее задержала полиция.
      • Женщина вместе с дочерью и братом жила в селе Подворки.
      • Именно брат утром 30 апреля обратился в полицию и сообщил, что в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело несовершеннолетней племянницы.
      • На момент задержания женщина была трезвой.
      • Подозреваемая не состояла на учете в психиатрической больнице и не имела справок о проблемы с психическим здоровьем.
      • Соседи в селе отзываются о ней хорошо, называют адекватной.
      • Правоохранители открыли дело по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает лишение свободы от десяти лет до пожизненного.
      • На время досудебного расследования суд поместил Татьяну под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

      Первые кадры из зала суда над подозреваемой – смотрите здесь.

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Жертвы Полиция Криминальные новости Убийство ребенка в Харькове Новости Харькова
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