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      Зверское массовое убийство произошло в Одесской области: вероятный преступник уже задержан

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      Тела четырех человек обнаружили в частном доме в Одесской области: правоохранители вероятного убийцу уже задержали (иллюстративное фото)
      Тела четырех человек обнаружили в частном доме в Одесской области: правоохранители вероятного убийцу уже задержали (иллюстративное фото) / Пресс-служба Нацполиции

      7 января в Измаильском районе Одесской области произошло жуткое убийство. Так, в частном доме в одном из сел были обнаружены тела хозяина, двух мужчин и женщины со следами насильственной смерти.

      Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

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      "На даный момент с целью установления обстоятельств происшествия и задержания причастных к нему лиц весь личный состав Измаильского отдела полиции поднят по тревоге. На месте происшествия работают полицейские местного отдела полиции, эксперты, кинологи, патрульные полицейские, работники Главного управления НП в Одесской области и сотрудники прокуратуры", – отметили правоохранители.

      По их словам, по факту инцидента начато уголовное производство по статье об убийстве двух или более лиц.

      Впоследствии начальник полиции области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook заявил, что подозреваемый в этом преступлении уже задержан. Также он опубликовал его фото и поблагодарил оперативников за работу.

      "Сейчас принимаем меры по установлению обстоятельств происшествия", – добавил главный правоохранитель Одесской области.

      Напомним, перед самым Новым годом, 31 декабря, похожее произошло в Виннице. Здесь в одном из домов были убиты четыре человека, среди которых оказались и два ребенка. В итоге оказалось, что все члены одной семьи.

      В совершении этого преступления правоохранительные органы заподозрили 30-летнего главу семейства, поэтому он был задержан. Впоследствии мужчине была избрана мера пресечения.

      Теги: Новости Украины Расследования Полиция Жертвы Новости Одессы Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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