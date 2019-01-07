Зверское массовое убийство произошло в Одесской области: вероятный преступник уже задержан

7 января в Измаильском районе Одесской области произошло жуткое убийство. Так, в частном доме в одном из сел были обнаружены тела хозяина, двух мужчин и женщины со следами насильственной смерти.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

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"На даный момент с целью установления обстоятельств происшествия и задержания причастных к нему лиц весь личный состав Измаильского отдела полиции поднят по тревоге. На месте происшествия работают полицейские местного отдела полиции, эксперты, кинологи, патрульные полицейские, работники Главного управления НП в Одесской области и сотрудники прокуратуры", – отметили правоохранители.

По их словам, по факту инцидента начато уголовное производство по статье об убийстве двух или более лиц.

Впоследствии начальник полиции области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook заявил, что подозреваемый в этом преступлении уже задержан. Также он опубликовал его фото и поблагодарил оперативников за работу.

"Сейчас принимаем меры по установлению обстоятельств происшествия", – добавил главный правоохранитель Одесской области.