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      Зверское массовое убийство в Одесской области: появились новые детали

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      СМИ сообщили новые подробности массового убийства в Одесской области (иллюстративное фото)
      СМИ сообщили новые подробности массового убийства в Одесской области (иллюстративное фото) / Соцсети

      В массовом убийстве, произошедшем накануне в Измаильском районе Одесской области, подозревается сожитель одной из жертв, а вероятным мотивом преступления могла стать ревность.

      Об этом пишет издание "Думская" со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

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      Также ресурс раскрыл некоторые детали этой жуткой трагедии.

      "По данным наших источников в прокуратуре, на телах жертв имеются колото-резаные раны от ножа и топора. В содеянном подозревают сожителя женщины. Мотивом преступления могла стать ревность",– пишут журналисты.

      Напомним, 24 канал со ссылкой на полицию Одесской области сообщал, что в Измаильском районе в одном из частных домов обнаружили со следами насильственной смерти тела четырех человек: хозяина, двух мужчин и женщины. Впоследствии правоохранители сообщили, что вероятного преступника они задержали.

      Теги: Новости Украины СМИ Жертвы Криминальные новости Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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