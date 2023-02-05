Недавно стало известно, что 197 тел в Киевской области со времен визита туда россиян весной 2022 остаются неидентифицированными. В то же время или жены, или подруги оккупантов в искреннем удивлении из-за того, что их "святые мужья" могут кого-то убивать.

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"Убивал, но не успел рассказать"

Собственно, разведчики перехватили разговор оккупанта с женщиной, которая сначала говорит, что не понимает, как Украина будет расплачиваться с Европой за оказанную военную помощь. Затем она начинает упрекать военного, по имени Кирилл, за того, что он не рассказал о своей причастности к убийству детей.

️Ты что, детей убивал тоже. Ты же говорил, что всех подряд… Кирилл, ты серьезно, почему ты мне не сказал о том, что ты там тоже детей убивал,

– сказала она.

В то же время в Главном управлении разведки констатировали, что всех россиян, совершавших военные преступления на территории нашего государства, обязательно вскоре привлекут к ответственности. Они будут отвечать перед законом, ибо сделали в нашей стране немало преступлений во время этой войны.

Разговор оккупанта с женой: слушайте перехват ГУР

Обратите внимание! Известно, что российские военные не только убивают гражданское население, в том числе детей, но и депортируют несовершеннолетних за границу. В этом материале 24 Канал писал о том, по какой схеме захватчики похищают детей с оккупированных территорий, куда они потом отправляются и зачем они, вообще, это делают.

Россия предстанет перед военным трибуналом