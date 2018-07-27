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Звезда 2000-х Хилари Дафф откровенно рассказала о трудностях беременности

30 Читати новину українською
Хилари Дафф
Хилари Дафф / Instagram / @hilaryduff

Американская певица и известная актриса 2000-х из молодежных фильмов Хилари Дафф сейчас беременна вторым ребенком. В новой публикации в соцсети 30-летняя мама призналась, что "беременность – это настоящий ад".

Об этом Хиллари рассказала в своем  Instagram, прикрепив миловидное фото в бикини и топе с округлым животом.

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Грудь большая, живот большой, все тело огромное. Народ... Беременность – это ад. Посылаю лучи добра всем мамочкам, кто справляется с этим без особых усилий... Это непростой период, но невероятно увлекательный. Это прекрасно – ощущать маленькую жизнь внутри себя и ждать того самого дня, когда начнутся все приключения, но практически нереально надеть свои старые ботинки... И вставать ночью по девять раз, чтобы сходить в туалет, и наблюдать это странное тело в зеркале, которое, кажется, даже не твое,
– искренне прокомментировала ожидание ребенка Дафф.


Беременная Хилари Дафф

К слову, Хилари Дафф ожидает появления второго ребенка от музыканта Мэттью Комы, с которым познакомилась три года назад и начала отношения в начале 2017 года. До этого звезда была замужем за хоккеистом Майком Комри, с которым состояла в браке с 2010 по 2016 год. От него она родила своего первенца – сына Луку Круза Комри, которому сейчас 6 лет.

 

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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