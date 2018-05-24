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Звезда "Дивергента" появилась на вечеринке с новым бойфрендом: фото

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Шейлин Вудли на премьере фильма
Шейлин Вудли на премьере фильма "Во власти стихии" / www.gettyimages.in

Американская актриса Шейлин Вудли на днях посетила премьеру фильма "Во власти стихии", где сыграла главную женскую роль. На красной дорожке актриса появилась с новым бойфрендом Беном Волаволой, с которым встречается около полугода.

Пара впервые публично осуществила светский выход, продемонстрировав теплые чувства друг к другу. Для события Вудли выбрала серебристое платье в пол с откровенным декольте, в то время как ее партнер-регбист надел классический синий костюм с белой рубашкой.

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Шейлин Вудли и Бен Волавола


Шейлин Вудли и Бен Волавола


Шейлин Вудли и Бен Волавола

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На торжественном событии пара не стеснялась публичных объятий и жарких поцелуев.


Шейлин Вудли и Бен Волавола

О романе звездной пары начали говорить еще полгода назад, однако только впоследствии они начали публиковать совместные фото и появляться на прогулках. Пара познакомилась на острове Фиджи – родине Бена.

 

 

Кто такая Шейлин Вудли?
Американская киноактриса начала свою карьеру еще в 1999 году, когда ей было 8 лет. Свои самые известные роли она сыграла в таких лентах как "Тайная жизнь американского подростка", "Потомки", "Дивергент" и "Ошибки наших звезд". Недавно она стала одной из главных героинь известного сериала "Большая маленькая ложь", в которой была номинирована на премию "Золотой глобус".
26-летняя актриса является известной экозащитницей и известна своей довольно бурной личной жизнью.

Теги: Мода LifeStyle Голливуд Кино Звездные романы
Источник: 24 Канал
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