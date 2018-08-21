Звезда "Дневников вампира" Клэр Холт вышла замуж: фото

Киноактриса Клэр Холт, которая известна по роли вампира Ребекки Майклсон в сериале "Дневники вампира", которая подала на развод с первым мужем еще в апреле прошлого года, в декабре объявила, что снова выходит замуж. Избранником девушки стал агент по недвижимости и экс-бойфренд Аманды Сейфрид Эндрю Джоблон.

Звездные супруги опубликовали свадебные фото на своих страницах в Instagram.

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Известно, что подготовка к свадьбе заняла более полугода. Так, в субботу, 18 августа, в Беверли-Хиллз состоялась церемония пары.

Допис, поширений Claire Holt (@claireholt) 19 Сер 2018 р. о 2:40 PDT

Отметим, что о помолвке Клэр Холт и Эндрю Джоблона стало известно в прошлом году в социальных сетях, когда актриса показала роскошное кольцо.

Допис, поширений Andrew Joblon (@ajoblon) 19 Сер 2018 р. о 2:43 PDT

Допис, поширений Claire Holt (@claireholt) 3 Гру 2017 р. о 8:51 PST

Допис, поширений Andrew Joblon (@ajoblon) 6 Лип 2018 р. о 7:29 PDT

Для Клэр это второй брак. В предыдущих отношениях звезды с Мэттью Капланом они сыграли свадьбу 26 апреля 2016 года. Документы на развод супруги подали 27 апреля 2017 го, через день после годовщины бракосочетания.