Звезда "Доктора Хауса" Хью Лори снимается в новом сериале от HBO

Новый сериал "Авеню 5" называют "космической комедией", действие которой происходит в будущем. Хью Лори сыграет роль капитана Райана Кларка.

Известно, что режиссером и исполнительным продюсером сериала будет шотландский телережиссёр Армандо Ианнуччи.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Британский актер Хью Лори, известный ролью Доктора Хауса в одноименном сериале, снимется в пилотном эпизоде сериала "Авеню 5".

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