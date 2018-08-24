Звезда "Доктора Хауса" Хью Лори снимается в новом сериале от HBO
Британский актер Хью Лори, известный ролью Доктора Хауса в одноименном сериале, снимется в пилотном эпизоде сериала "Авеню 5".
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
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Пилотный выпуск нового сериала заказал телеканал HBO.
Известно, что режиссером и исполнительным продюсером сериала будет шотландский телережиссёр Армандо Ианнуччи.
Новый сериал "Авеню 5" называют "космической комедией", действие которой происходит в будущем. Хью Лори сыграет роль капитана Райана Кларка.
Источник: 24 Канал
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