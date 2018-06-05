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Звезда "Друзей" Кортни Кокс выходит замуж

72 Читати новину українською
Кортни Кокс выходит замуж
Кортни Кокс выходит замуж / Кадр из сериала "Друзья"

Американская актриса Кортни Кокс, которая прославилась благодаря сериалу "Друзья", готовится к свадьбе с 41-летним музыкантом Джонни Макдейдом.

За организацию свадьбы, которая состоится летом этого года, уже взялась ее подруга и коллега по сериалу Дженнифер Энистон, пишет издание The Mirror.

Кортни, которая в июне отпразднует 54-летие, и ее любимый поженятся на родине Джонни – в Северной Ирландии. Вторая церемония состоится на пляже в Малибу.

Кортни Кокс и Джонни Макдейд

Также сообщается, что петь на свадьбе будет Эд Ширан, поскольку именно он и познакомил будущих супругов.

СМИ узнали и о свадебном платье Кокс: звезда планирует одеть два свадебных платья и два наряда для вечернего торжества. Актриса выбрала творение любимого дизайнера Кейт Миддлтон, Дженни Пэкхэм, а еще Vera Wang и Zuhair Murad.

Напомним, у Кортни Кокс есть единственная дочь Коко. После ее рождения у актрисы произошло несколько выкидышей, что и разрушило ее брак с Дэвидом Аркеттом.

Теги: LifeStyle Кино Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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