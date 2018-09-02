Звезда "Фантастических зверей" Эдди Редмэйн отметил 1 сентября на "магической" платформе

Фанаты серии книг и фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере были в восторге, услышав о возможности встретиться с киноактером Эдди Рейдманом на платформе 9 и ¾ в Лондоне. Именно там, по выдуманной историеи Гарри Поттер начал свой учебный год, отправляясь в школу Хогвартс.

Об этом сообщают на Evening Express.

Британский актер Эдди Рейдман, который стал главным героем ленты "Фантастические звери и где их искать", что входит в киномир "Гарри Поттера", отметил День знаний на платформе 9 и 3/4 на станции Кинг-Кросс. Именно здесь с историей писательницы Джоан Роулинг мальчик Гарри Поттер прошел сквозь магическую стену, чтобы на другой стороне станции отправиться с другими волшебниками-школьниками в Хогвартс.

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Джуд Лоу и Эдди Редмейн на платформе 9 и ¾ станции Кинг-Кросс

На событие сбежалось много фанатов, которые охотно делали фотографии с кинозвездой, а также с его напарником по съемочной площадке Джудом Лоу, который в новой ленте "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" исполнил роль молодого Альбуса Дамблдора. Стоит напомнить, что сам Эдди Редмейн сыграл в фильме пытливого зоолога Ньюта Саламандера.

Look who's arrived at Platform 9 ¾ to meet fans!

Stars of #FantasticBeasts Eddie Redmayne and Jude Law. #BackToHogwarts pic.twitter.com/jVx5CDnxH8 — Fantastic Beasts (@BeastsMovieUK) 1 септември 2018 г.

Напомним, что фильм "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" появится в украинском прокате 15 ноября 2018 года.