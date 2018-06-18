Звезда кино Идрис Эльба отправился на отдых с невестой: горячие фото
Британский актер Идрис Эльба, отметившийся знаковыми ролями во многих известных фильмах, решил насладиться отдыхом в обществе своей 29-летней невесты Сабрине Дхор. Звезды загорали на роскошной яхте в испанской Ибице.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Прошло чуть больше года, 45-летний Идрис Эльба сделал предложение модели Сабрине Дхор. Романтическое событие произошло во время премьеры фильма "Ярди", в котором актер сыграл одну из главных ролей.
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После этого звездная пара не раз появлялась на красной дорожке, показывая идеальные отношения. Не стал исключением и совместный отдых молодожёнов на испанском острове Ибица. Идрис Эльба и Сабрина Дхор наслаждались отпуском и не скрывали своих нежных чувств друг к другу.
Идрис Эльба и Сабрина Дхор на отдыхе
На снимках, сделанных папарацци, видно, что пышнотелая модель для загара на яхте надела сплошной купальник белого цвета. Сабрина Дхор в бикини показала аппетитные формы. Модель не скрывала своей сексуальности, фотографируя себя с будущим мужем.
Звездный отдых на Ибице
Пикантные фото модели Сабрины Дхор
Отдых звезд в Испании
Идрис Эльба и Сабрина Дхор