Звезда фильма "Дедпул 2" Джош Бролин стал в третий раз отцом: трогательное видео

Популярный американский киноактер Джош Бролин объявил о счастливом моменте в жизни – рождении третьего ребенка.

Жена актера Кэтрин Бойд родила девочку, которую супруги назвали Вестлин. О пополнении актер сообщил на своей странице в Instagram.

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Джош Бролин решил не скрывать малыша и опубликовал очень трогательное видео с новорожденным, который улыбается во сне.

Дамы и господа, хочу представить вам нашу маленькую девочку Вестлин Рейгн Бролин (Бин). Мы тронуты до глубины души и высоко ценим любовь и поддержку всех в течение беременности,

– написал Джош.

Смотрите видео с новорожденной дочерью Джоша Бролина:

К слову, девочка Вестлин стала первым ребенком для Кэтрин и третьим для Джоша. От предыдущего брака с Элис Адэйр актер воспитывает двоих детей – 29-летнего сына Тревора и 24-летнюю дочь Эден.

Кетрин Бойд и Джош Бролин / GettyImages