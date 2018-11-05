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      Звезда фильма "Дедпул 2" Джош Бролин стал в третий раз отцом: трогательное видео

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      Кэтрин Бойд и Джош Бролин
      Кэтрин Бойд и Джош Бролин / GettyImages

      Популярный американский киноактер Джош Бролин объявил о счастливом моменте в жизни – рождении третьего ребенка.

      Жена актера Кэтрин Бойд родила девочку, которую супруги назвали Вестлин. О пополнении актер сообщил на своей странице в Instagram.

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      Джош Бролин решил не скрывать малыша и опубликовал очень трогательное видео с новорожденным, который улыбается во сне.

      Дамы и господа, хочу представить вам нашу маленькую девочку Вестлин Рейгн Бролин (Бин). Мы тронуты до глубины души и высоко ценим любовь и поддержку всех в течение беременности,
      – написал Джош.

      Смотрите видео с новорожденной дочерью Джоша Бролина:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Josh Brolin (@joshbrolin)

       

      К слову, девочка Вестлин стала первым ребенком для Кэтрин и третьим для Джоша. От предыдущего брака с Элис Адэйр актер воспитывает двоих детей – 29-летнего сына Тревора и 24-летнюю дочь Эден.
      Кетрин Бойд и Джош Бролин / GettyImages

      Теги: LifeStyle Голливуд Кино Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
      Источник: 24 канал
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