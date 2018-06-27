Звезда фильма "Оно" Билл Скарсгард снялся в горячем фотосете для GQ Magazine

Известный шведский актер Билл Скарсгард стал звездой июльского выпуска мужского издания GQ Magazine. Мужчина примерил несколько очень пикантных образов, обнажив некоторые части тела перед камерой.

В сети появились фотографии из нового фотосета звезды фильма ужасов "Оно", в котором Билл сыграл клоуна Пеннивайза в экранизации одноименного романа Стивена Кинга.

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Модельером фотоистории стал знаменитый дизайнер и стилист Джордж Кортина. Для съемки киноактер примерял вещи таких премиальных домов как Prada, Calvin Klein, Gucci, Saint Laurent и Berluti.



Билл Скарсгард для GQ Magazine