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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Звезда фильма "Тор" Тесса Томпсон снялась в стильном фотосете для глянца

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Тесса Томпсон для "The Cut"
Тесса Томпсон для "The Cut" / www.thecut.com

Американская актриса Тесса Томпсон, которая стала звездой фильма "Тор: Рагнарок" в 2017 году, стала звездой издания "The Cut". 34-летняя звезда примерила несколько экзотических образов для фотосета.

Об этом сообщают на сайте издания.

Обложку издания Тесса украсила в стильном осеннем образе, соединив красную водолазку и синий пиджак. "Look" дополняли длинный маникюр красного цвета и собранная прическа из тонких косичек.

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Тесса Томпсон для "The Cut"

На других фото Томпсон предстает в нарядах от таких премиальных марок, как Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Gucci и с экстравагантными украшениями Tiffany&Co.. В фотостудии актриса позировала на фоне импровизированных африканских пейзажей с птицей на руках. Автором фотосъемки стал художник Awol Erizku.

Теги: LifeStyle Кино Мода Голливуд
Источник: 24 Канал
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