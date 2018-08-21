Звезда фильма "Тор" Тесса Томпсон снялась в стильном фотосете для глянца

Американская актриса Тесса Томпсон, которая стала звездой фильма "Тор: Рагнарок" в 2017 году, стала звездой издания "The Cut". 34-летняя звезда примерила несколько экзотических образов для фотосета.

Об этом сообщают на сайте издания.

Обложку издания Тесса украсила в стильном осеннем образе, соединив красную водолазку и синий пиджак. "Look" дополняли длинный маникюр красного цвета и собранная прическа из тонких косичек.

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Тесса Томпсон для "The Cut"

На других фото Томпсон предстает в нарядах от таких премиальных марок, как Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Gucci и с экстравагантными украшениями Tiffany&Co.. В фотостудии актриса позировала на фоне импровизированных африканских пейзажей с птицей на руках. Автором фотосъемки стал художник Awol Erizku.