Звезда "Форс-мажоров" Патрик Джей Адамс впервые станет отцом, – СМИ

Голливудский актер Патрик Джей Адамс, который был "любимым" Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", готовится впервые стать отцом.

Количество голливудских мам вскоре еще больше возрастет: избранница Патрика Джей Адамса – 32-летняя актриса Троян Беллисарио – беременна. Об этом сообщает US Weekly.

Читайте также: Нагло соврала – в сети гневно отреагировали на сообщения беременной Регины Тодоренко

Как известно, очаровательную звезду "Милых обманщиц" не впервые считают беременной. В мае 2018 года папарацци сфотографировали Троян Беллисарио на пляже в Греции. Тогда звезда засветила округлый живот. Однако актеры не прокомментировали всех слухов, которые появились в западных СМИ. Сейчас Патрик Джей Адамс и Троян Беллисарио также не спешат с заявлениями.

Допис, поширений Troian Bellisario ♡ (@troian.avery.bellisario) 7 Чер 2018 р. о 7:23 PDT

Отметим, что Патрик Джей Адамс и Троян Беллисарио начали встречаться еще в 2009 году. В феврале 2014 года актеры объявили о помолвке. Роскошная свадьба пары состоялось в Южной Каролине в 2016 году.