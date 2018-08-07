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Звезда "Форс-мажоров" Патрик Джей Адамс впервые станет отцом, – СМИ

18 Читати новину українською
Патрик Джей Адамс и Троян Беллисарио станут родителями
Патрик Джей Адамс и Троян Беллисарио станут родителями / Фото из соцсетей

Голливудский актер Патрик Джей Адамс, который был "любимым" Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", готовится впервые стать отцом.

Количество голливудских мам вскоре еще больше возрастет: избранница Патрика Джей Адамса – 32-летняя актриса Троян Беллисарио – беременна. Об этом сообщает US Weekly.

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Как известно, очаровательную звезду "Милых обманщиц" не впервые считают беременной. В мае 2018 года папарацци сфотографировали Троян Беллисарио на пляже в Греции. Тогда звезда засветила округлый живот. Однако актеры не прокомментировали всех слухов, которые появились в западных СМИ. Сейчас Патрик Джей Адамс и Троян Беллисарио также не спешат с заявлениями.

 

Отметим, что Патрик Джей Адамс и Троян Беллисарио начали встречаться еще в 2009 году. В феврале 2014 года актеры объявили о помолвке. Роскошная свадьба пары состоялось в Южной Каролине в 2016 году.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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