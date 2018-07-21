Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт отрастил усы для новой роли: фото
Актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фантастической саге о Гарри Поттере, кардинально сменил имидж для новой роли.
Руперт Гринт несколько изменил внешность ради роли в новом сериале, основанном на романе Агаты Кристи "Убийства по алфавиту". Для этого Гринт отрастил усы и потолстел, пишут западные СМИ.
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Актер был замечен на съемочной площадке в новом образе. "Лук" Руперта дополнили солнцезащитные очки в форме сердечек.
Руперт Гринт в новом образе
В новом сериале, который экранизирует BBC, Гринт сыграет инспектора Крома. В нем также снимется актер Джон Малкович в роли Эркюля Пуаро.
Руперт Гринт сыграет инспектора Крома в сериале "Убийства по алфавиту"
Заметим, что "Убийства по алфавиту" стал одним из самых известных романов Агаты Кристи. Сюжет строится вокруг загадочного убийцы, который убивает ничем между собой не связанных людей в алфавитном порядке их имен.
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