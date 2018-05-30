20:25
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Звезда "Гладиатора" удивил своим постаревшим видом: фото

70 Читати новину українською
Рассел Кроу в фильме
Рассел Кроу в фильме "Гладиатор" 2000-го года / Фото из открытых источников

Голливудский актер Рассел Кроу, которому сегодня исполнилось 54 года, поразил своих поклонников располневшей фигурой и постаревшим лицом. Звезда "Гладиатора" гулял со своей помощницей в парке Лондона, чем привлек много внимания.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Для прогулки по столице Великобритании Рассел выбрал свободные шорты и майку, которые не скрывали изменения в его фигуре. Как сообщают, актер приехал в Лондон для участия в одном из британских телевизионных шоу, потому имел свободное время для прогулок.

Читайте также: Антонио Бандерас удивил фанатов своим постаревшим видом: фото


Постаревший Рассел Кроу


Постаревший Рассел Кроу в одном из британских ток-шоу

Лишний вес актер набрал еще в 2016 году, когда снимался в одном из фильмов, и пока ему не удалось сбросить набранные килограммы. Кроу также отметился большими изменениями во внешности из-за густой седой бороды. Однако звезда Голливуда совсем не комплексовал по поводу внешности и улыбался всем прохожим и папарацци со своей помощницей.

Читайте также: Популярная певица сильно располнела после развода: фото


Постаревший Рассел Кроу с помощницей


Постаревший Рассел Кроу с помощницей


Постаревший Рассел Кроу с помощницей

Стоит напомнить, что Рассел Кроу получил известность не только после съемок в фильме "Гладиатор", но и после таких кинокартин как "Игры разума", "Нокдаун" и другие.


Рассел Кроу в фильме "Гладиатор" 2000-го года

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
сегодня, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
922
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук