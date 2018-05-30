Звезда "Гладиатора" удивил своим постаревшим видом: фото

Голливудский актер Рассел Кроу, которому сегодня исполнилось 54 года, поразил своих поклонников располневшей фигурой и постаревшим лицом. Звезда "Гладиатора" гулял со своей помощницей в парке Лондона, чем привлек много внимания.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Для прогулки по столице Великобритании Рассел выбрал свободные шорты и майку, которые не скрывали изменения в его фигуре. Как сообщают, актер приехал в Лондон для участия в одном из британских телевизионных шоу, потому имел свободное время для прогулок.

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Постаревший Рассел Кроу



Постаревший Рассел Кроу в одном из британских ток-шоу

Лишний вес актер набрал еще в 2016 году, когда снимался в одном из фильмов, и пока ему не удалось сбросить набранные килограммы. Кроу также отметился большими изменениями во внешности из-за густой седой бороды. Однако звезда Голливуда совсем не комплексовал по поводу внешности и улыбался всем прохожим и папарацци со своей помощницей.

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Постаревший Рассел Кроу с помощницей



Постаревший Рассел Кроу с помощницей



Постаревший Рассел Кроу с помощницей

Стоит напомнить, что Рассел Кроу получил известность не только после съемок в фильме "Гладиатор", но и после таких кинокартин как "Игры разума", "Нокдаун" и другие.



Рассел Кроу в фильме "Гладиатор" 2000-го года