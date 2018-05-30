Звезда Голливуда из Украины показала архивное фото из Бердянска

Французская киноактриса Ольга Куриленко, которая все свое детство прожила в Бердянске Запорожской области, показала архивные фото, где она вкусно ест домашние черешни.

Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram. На снимках Ольга выглядит совсем юной, однако не менее красивой и харизматичной.

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"Воспоминания из моего родного города", – подписала фото Куриленко, на которых она прямо с дерева ест черешни.

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 25 Тра 2018 р. о 9:28 PDT

Украинская звезда нечасто публикует фото из родного города, однако об украинских традициях она все равно не забывает. Так, в период Пасхальных праздников 2018 Ольга Куриленко поздравила в сети всех пользователей-земляков с праздником, похваставшись спечёными пасками.

Кто такая Ольга Куриленко?

38-летняя киноактриса Ольга Куриленко в детстве училась в Бердянске, но уже в подростковом возрасте начала ездить на учебу в Москву, а затем и в Париж. В 1995 году она начала заниматься актерским делом, где впоследствии прославилась своей звездной ролью в одной из частей "бондианы" – "Квант милосердия", сыграв девушку агента 007.

Актриса дважды была замужем и получила французское гражданство, а сейчас находится в фактическом браке с Максом Беницом, – у пары родился сын Александр.