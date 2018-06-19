Звезда "Голодных игр" Амандла Стенберг сделала неожиданное заявление о сексуальной ориентации

Одна из актрис фильма "Голодные игры" Амандла Стенберг сделала неожиданное заявление в интервью. Звезда призналась, что она принадлежит к ЛГБТ-сообществу и больше не будет скрывать этого.

Голливудская актриса Амандла Стенберг в 19 лет уже успела сыграть роли в популярных фильмах "Коломбиана", "Голодные игры", "Весь этот мир", "Сонная лощина" и "Вкус романтики". Звезда успешно строит свою карьеру, уже получив роли в будущих фильмах.

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Но несмотря на впечатляющую карьеру Амандла Стенберг умеет удивить своих поклонников. Еще в 2016 году актриса заявила о своей бисексуальности, а теперь звезда призналась, что имеет нетрадиционную ориентацию. О своих предпочтениях она рассказала в интервью журналу Wonderland. Впоследствии Амандла Стенберг повторила заявление в социальной сети.

Я счастлива сказать во всеуслышание: "Я лесбиянка",

– написала она в соцсети.

В пост Стенберг добавила фото, на котором она позирует перед камерой в костюме цвета радуги, что является символом ЛГБТ-сообщества. На звезде парик, который тоже подчеркивает ее признание.