Звезда "Голодных игр" Стэнли Туччи в четвертый раз стал отцом

Известный актер Стэнли Туччи, который сыграл в таких фильмах как "Дьявол носит Prada", "Милые кости" и "Голодные игры", в пятый раз стал папой. Жена Фелисити Блант родила ему дочь Эмилию.

Об этом сообщают на EOnline.

57-летний актер и 36-летняя жена Фелисити Блант стали родителями дочери Эмилии Джованны. Событие произошло 19 апреля, однако сообщение об этом появилось только сейчас.

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"Надеюсь, моя дочь унаследует внешность и ум Фелисити, ну и от меня возьмет лучшие черты", – говорится в заявлении Стэнли Туччи.

Стэнли Туччи и Фелисити Блант стали родителями

Супруги находтся в официальном браке с 2012 года. Это уже не первый ребенок у пары. У Стэнли и Фелисити есть еще один сын Маттео Оливер. Перед этим Стэнли в 1995 году женился на Кейт Туччи, в браке с которой родилось трое детей. В 2009 году Кейт умерла от рака груди, после чего дети переехали жить к отцу в Нью-Йорк. Сама же Фелисити Блант является известной литературной агенткою и сестрой знаменитой голливудской актрисы Эмили Блант.