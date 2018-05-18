Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк дала откровенное интервью о съемках сериала

Популярная голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о съемках саги и оплате труда.

Все тонкости киноработы актриса открыла в интервьюThe Variety.

За время съемок "Игры престолов" звезды сериала давали сотни комментариев относительно саги. Эмилия Кларк не стала исключением и неоднократно рассказывала про увлекательный опыт в работе над многосерийной кинолентой. Однако в недавнем интервью знаменитость открыла детали сотрудничества с известными продюсерами.

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В частности, Эмилия Кларк призналась, что в их коллективе нет дискриминации по половому признаку. Поэтому все актеры получают одинаковые гонорары за проделанную работу.

За съемки в "Игре престолов" я получаю те же гонорары, что и мои коллеги мужчины. Это была моя первая работа, и мне повезло не столкнуться с дискриминацией по половому признаку. Кажется, с самого начала нужно быть подготовленной и сразу уточнять этот вопрос. Нужно бороться сильнее за такие вещи,– отметила Эмилия Кларк.

Эмилия Кларк добавила, что ее героиня – Дейенерис Таргариен – настолько ей импонирует, что актриса даже чувствует пустоту без съемок в саге. Кроме этого, звезда рассказала и о долгожданном сезоне "Игры престолов", к которому приковано внимание десятков тысяч человек.

"Перевоплощение в Дейенерис – это самый большой подарок, который я получила как актриса. Она стала также большой частью меня, что я немного встревожена окончанием сериала. Сейчас продюсеры ведут съемки отдельных эпизодов. Мы сами (актеры – ред.) не понимаем, чем все закончится", – рассказала Эмилия Кларк.

Напомним, что восьмой сезон "Игры престолов", который является финальным в киносаге, должен выйти в 2019 году. Он будет состоять из 6 серий. Сообщалось, что существует несколько финалов 8 сезона, однако звезды опровергли эти слухи.