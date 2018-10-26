Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк закрутила роман с известным режиссером

Голливудская звезда Эмилия Кларк лишь недавно отпраздновала свой 32 день рождения и уже через несколько дней дала повод для новых слухов. Актриса опубликовала фото, на котором целует неизвестного мужчину.

Такое же фото опубликовал в своем Instagram-профиле американский режиссер Чарли Макдауэлл. Загадочный снимок теней на песке изрядно взбудоражил сеть, дав повод для слухов об их романе.

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"Это был день рождения, который я еще долго не забуду", – говорится в заметке к фото Кларк.

"С днем рождения, Э", - лаконично написал в сети Чарли, добавив в сообщение эмоджи сердечко.

Пока пара предпочитает не появляться на публике вместе, однако стоит ожидать, что с выходом финального сезона сериала "Игра престолов" пара официально подтвердит свои отношения на красной дорожке.

Относительно личной жизни двух знаменитостей, то известно немного. Ранее 35-летнего мужчину связывали романтические отношения с актрисой Руни Марой, а вот Эмилия никогда не давала повод для слухов об отношениях с кем-то.