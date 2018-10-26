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      Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк закрутила роман с известным режиссером

      224 Читати новину українською
      Эмилия Кларк
      Эмилия Кларк / Instagram / @emilia_clarke

      Голливудская звезда Эмилия Кларк лишь недавно отпраздновала свой 32 день рождения и уже через несколько дней дала повод для новых слухов. Актриса опубликовала фото, на котором целует неизвестного мужчину.

      Такое же фото опубликовал в своем Instagram-профиле американский режиссер Чарли Макдауэлл. Загадочный снимок теней на песке изрядно взбудоражил сеть, дав повод для слухов об их романе.

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      "Это был день рождения, который я еще долго не забуду", – говорится в заметке к фото Кларк.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Well that was a birthday I won’t be forgetting in a while. ️

      Допис, поширений користувачем @ emilia_clarke

       

      "С днем рождения, Э", - лаконично написал в сети Чарли, добавив в сообщение эмоджи сердечко.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Happy birthday, E. ️

      Допис, поширений Charlie McDowell (@charliemcdowell)

       

      Пока пара предпочитает не появляться на публике вместе, однако стоит ожидать, что с выходом финального сезона сериала "Игра престолов" пара официально подтвердит свои отношения на красной дорожке.

      Относительно личной жизни двух знаменитостей, то известно немного. Ранее 35-летнего мужчину связывали романтические отношения с актрисой Руни Марой, а вот Эмилия никогда не давала повод для слухов об отношениях с кем-то.

      Теги: Кино LifeStyle Игра престолов Голливуд Звездные романы
      Источник: 24 Канал
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