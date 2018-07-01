Звезда "Игры престолов" Софи Тернер кардинально сменила имидж: фото
Британская киноактриса Софи Тернер стала известной после того, как сыграла рыжеволосую Сансу Старк в знаменитом сериале "Игра престолов". В жизни Софи могла похвастаться длинными белокурыми волосами, однако девушка решила кардинально остричь длину волос и изменить оттенок блонда. Так, ее уже успели сравнить с другим персонажем сериала – Дейенерис Таргариен.
Девушка опубликовала фото в новом образе блондинки на своей странице в Instagram.
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"Новое начало", – прокомментировала свой имидж Софи Тернер.
К слову, киноактер, который сыграл главную роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", Кит Харингтон также планирует кардинально изменить свой образ после завершения съемок последнего восьмого сезона. А именно, по его словам, постричь волосы, стать менее узнаваемым и сделать что-то абсолютно новое.