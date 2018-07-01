Звезда "Игры престолов" Софи Тернер кардинально сменила имидж: фото

Британская киноактриса Софи Тернер стала известной после того, как сыграла рыжеволосую Сансу Старк в знаменитом сериале "Игра престолов". В жизни Софи могла похвастаться длинными белокурыми волосами, однако девушка решила кардинально остричь длину волос и изменить оттенок блонда. Так, ее уже успели сравнить с другим персонажем сериала – Дейенерис Таргариен.