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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер кардинально сменила имидж: фото

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Софи Тернер
Софи Тернер / Коллаж 24 канал

Британская киноактриса Софи Тернер стала известной после того, как сыграла рыжеволосую Сансу Старк в знаменитом сериале "Игра престолов". В жизни Софи могла похвастаться длинными белокурыми волосами, однако девушка решила кардинально остричь длину волос и изменить оттенок блонда. Так, ее уже успели сравнить с другим персонажем сериала – Дейенерис Таргариен.

Девушка опубликовала фото в новом образе блондинки на своей странице в Instagram.

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"Новое начало", – прокомментировала свой имидж Софи Тернер.

 

Допис, поширений Sophie Turner (@sophiet)

 

К слову, киноактер, который сыграл главную роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", Кит Харингтон также планирует кардинально изменить свой образ после завершения съемок последнего восьмого сезона. А именно, по его словам, постричь волосы, стать менее узнаваемым и сделать что-то абсолютно новое.

Теги: Красота LifeStyle Игра престолов
Источник: 24 Канал
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