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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер в бикини засветила ягодицы: горячие фото

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Софи Тернер
Софи Тернер / GettyImages

Британская киноактриса, звезда культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер отдыхает со своим возлюбленным, американским музыкантом, актером и участником группы DNCE Джо Джонасом.

В социальной сети Instagram Тернер опубликовала соблазнительные фото, и там начали обсуждать фигуру актрисы в ретро-бикини.

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Влюбленные Софи Тернер и Джо Джонас не стеснялись проявлять чувства на публике. Папарацци также поймали звездную пару за горячими поцелуями в бассейне.

Напомним, Софи Тернер раскрыла новую информацию о финале 8 сезона "Игры престолов", который станет последним в истории сериала. По ее словам, зрителей ждет эпическая кровавая бойня.

Теги: LifeStyle Кино Звездные романы Игра престолов
Источник: 24 Канал
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