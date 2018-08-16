Звезда "Игры престолов" Софи Тернер в бикини засветила ягодицы: горячие фото
Британская киноактриса, звезда культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер отдыхает со своим возлюбленным, американским музыкантом, актером и участником группы DNCE Джо Джонасом.
В социальной сети Instagram Тернер опубликовала соблазнительные фото, и там начали обсуждать фигуру актрисы в ретро-бикини.
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Влюбленные Софи Тернер и Джо Джонас не стеснялись проявлять чувства на публике. Папарацци также поймали звездную пару за горячими поцелуями в бассейне.
Напомним, Софи Тернер раскрыла новую информацию о финале 8 сезона "Игры престолов", который станет последним в истории сериала. По ее словам, зрителей ждет эпическая кровавая бойня.
Источник: 24 Канал
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