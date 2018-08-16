Звезда "Игры престолов" Софи Тернер в бикини засветила ягодицы: горячие фото

Британская киноактриса, звезда культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер отдыхает со своим возлюбленным, американским музыкантом, актером и участником группы DNCE Джо Джонасом.

В социальной сети Instagram Тернер опубликовала соблазнительные фото, и там начали обсуждать фигуру актрисы в ретро-бикини.

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Влюбленные Софи Тернер и Джо Джонас не стеснялись проявлять чувства на публике. Папарацци также поймали звездную пару за горячими поцелуями в бассейне.

Допис, поширений Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 15 Сер 2018 р. о 4:48 PDT

Допис, поширений || Game of Ladies || (@gameofladies) 14 Сер 2018 р. о 5:22 PDT

Допис, поширений Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 15 Сер 2018 р. о 4:47 PDT

Допис, поширений Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 15 Сер 2018 р. о 4:46 PDT

Допис, поширений Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 15 Сер 2018 р. о 4:45 PDT

Напомним, Софи Тернер раскрыла новую информацию о финале 8 сезона "Игры престолов", который станет последним в истории сериала. По ее словам, зрителей ждет эпическая кровавая бойня.