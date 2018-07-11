Звезда "Игры престолов" Том Хоппер второй раз стал отцом: очаровательные фото

Голливудский актер Том Хоппер, известный по ролям в сериалах "Игра престолов" и "Викинги", второй раз стал отцом. Его очаровательная жена Лора Хиггинс родила девочку.

Об этом актер сообщил на странице в соцсети Instagram.

Известно, что роды состоялись 8 июля в одной из американских клиник. Новоиспеченные родители уже определились с именем дочки. Звездные супруги назовут ребенка Трули Роуз.

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"Моя прекрасная жена дала жизнь второму ребенку. Добро пожаловать в этот мир, Трули Роуз Хоппер", – написал счастливый отец.

Том Хоппер и Лора Хиггинс не стали скрывать лицо младенца, поэтому их аккаунты в соцсетях пестрят очаровательными фотографиями из родильного отделения госпиталя.

"Я чувствую себя самым счастливым мужчиной на Земле. Не существует ощущения, которое бы ыло похоже на первое держание ребенка после его рождения. Непосредственный и уникальный процесс объединения, который является самым красивым из моментов отцовства. Сердце малыша впервые будет биться в унисон с вашим. Это истинное чудо, которое мы можем получить", – чувственно написал Том Хоппер.

Кто такой Том Хоппер? Британский актер, который дебютировал на телеэкранах в 2007 году. Тогда Том Хоппер снялся в фильме "Катастрофа". Однако не эта роль принесла популярность звезде. Он сыграл роли в популярных сериалах "Викинги", "Мэрилин" и "Игра престолов". Кроме этого, Том сыграл одну из ролей в фильме "Красавица на всю голову".