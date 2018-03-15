Звезда "Игры престолов" украсила руку новой татуировкой: миловидное фото

Британская актриса Софи Тернер решила "набить" новую нежную татуировку на руке. Теперь на ее теле красуется волшебный рисунок кролика.

Фото с новой татуировкой звезда оставила в своем​ Instagram.

Будущая жена певца Джо Джонаса выбрала минималистичный эскиз, а именно –контурный рисунок кролика, выполнен в двух цветах. Тело кролика обрамлено черным цветом, а изгиб шеи – красным.

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Допис, поширений Sophie Turner (@sophiet) 12 Бер 2018 р. о 3:53 PDT

Точно неизвестно, почему звезда сериала "Игра престолов" выбрала именно такой эскиз. В СМИ предполагают, что в 2016 году на вечеринку по случаю Хэллоуина Тернер надела костюм кролика, и это произошло в тот день, когда она впервые появилась на публике вместе с любимым Джо.

Софи Тернер (в правом верхнем углу) в романтических белых ушках и Джо Джонас (слева от нее)​

Возможно, этот день был особенным для пары, и актриса решила запечатлеть его в форме рисунка на своем теле.

К слову, у Тернер есть еще одна особая татуировка, - она вместе с подругой и коллегой по "Игре престолов" – Мэйси Уильямс – сделали идентичные татуировки на руках в виде текста "07.08.09". Как известно, актрисы сделали одинаковые татуировки в честь новости об их совместных съемках в сериале "Игра престолов".

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