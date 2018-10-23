Звезда "Рабыни Изауры" Луселия Сантос спела на украинском: видео

Бразильская актриса из популярного сериала "Рабыня Изауры" Луселия Сантос впервые приехала в Украину. Вместе с телеведущим Дмитрием Комаровым она спела украинскую песню.

Как известно, 19 октября в Киев приехала бразильская актриса Луселия Сантос. Визит звезды был запланирован, ведь она прибыла по приглашению украинского телеведущего, автора программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова.

Читайте также: Звезда "Рабыни Изауры" впервые прилетела в Украину: фото



Актриса Луселия Сантос / фото из соцсетей

Бразильская звезда согласилась принять участие в творческих встречах со своими украинскими поклонниками. Это первый визит Луселии Сантос не только в Украину, но и Восточную Европу. Поэтому график актрисы достаточно насыщенный – в течение недели она побывает в Харькове, Днепре, Киеве, Ужгороде, Одессе и Черновцах.

Сейчас состоялись три конференции актрисы. Во время одной из встреч Дмитрий Комаров предложил Луселии Сантос спеть в дуэте украинскую песню "Червону руту". Знаменитость не растерялась и без колебаний начала повторять слова известной композиции. В сети появилось эффектное видео выступления актрисы, которое уже становится вирусным.

Смотрите видео, как Луселия Сантос с Дмитрием Комаровым спела "Червону руту":

Что такое "Рабыня Изаура"?Это телесериал, с большим успехом показан по всему миру и стал самой продаваемой в истории бразильского ТВ теленовеллой. Роман "Рабыня Изаура" был очень прогрессивным для своего времени. Во-первых, положительной героиней была честная, несчастная и угнетенная девушка, а злодеем — богатый владелец плантации сахарного тростника, порочный и аморальный тип. Отметим, что в СССР фильм стал первой теленовеллой, показанной на телевидении.