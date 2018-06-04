Звезда российской эстрады Леонтьев потерял сознание перед концертом, – СМИ
Популярному российскому и советскому певцу Валерию Леонтьеву стало плохо перед концертом в Туле, вследствие чего организаторы отменили шоу. Появляются сообщения, что артист потерял сознание.
Об этом пишет Telegram-канал Super.
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"69-летний Валерий Леонтьев не смог выступить в концертном зале Тулы - шоу отменили. Артисту срочно вызвали "скорую". Появились сообщения о том, что Леонтьев находится без сознания и его собираются госпитализировать, а потом и отправить в Москву", – говорится в сообщении.
Как рассказала в комментарии ресурса представительница певца, причиной отмены концерта стали проблемы с его здоровьем.
"Поднялось давление и отменили концерт. "Скорая" приезжала, но не более того. Валера поехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку", – отметила пресс-секретарь Леонтьева.
Вместе с тем организаторы концерта уверяют, что давление поднялось на фоне усталости Леонтьева из-за его вышеуказанного тура, пишет одно из пропагандистских изданий.
Напомним, недавно ряд российских СМИ опубликовал сообщения о том, что популярного российского и советского актера Николая Караченцова госпитализировали. Причина – вирус, который он подхватил в Израиле.